Féminines – Périsset revient sur son départ du PSG

Après quatre années au PSG, la latérale droite – Ève Périsset – a quitté le club de la capitale cet été. En fin de contrat avec les Féminines du PSG, la joueuse de 25 ans a décidé de rejoindre Bordeaux, où elle a paraphé un contrat de deux ans (juin 2022). Dans une interview accordée à Onze Mondial, l’internationale française (19 sélections) est revenue sur son départ du PSG. Elle a également exprimé son scepticisme sur le projet des Féminines du PSG.

“Les raisons de mon départ ? Tout simplement parce que je n’ai reçu aucune proposition du PSG. J’étais très attachée à ce club. Je n’avais pas de nouvelles du club, c’est comme ça, a regretté Périsset. Le projet des Féminines du PSG ? Je suis un peu partagée. Quand je suis arrivée, il y avait un projet fort. Maintenant, c’est un peu plus délicat. Il y a des choses qui font que nous, les joueuses, on s’interroge sur le projet. Quand on voit que beaucoup de filles arrivent en fin de contrat et que peu ont été prolongées, ça fait un peu peur…”