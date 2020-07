Féminines – Victoire du PSG face au Paris FC (2-0)

À l’instar de leurs homologues masculins, les Féminines du PSG continuent de parfaire leur préparation afin d’être prêtes face aux Girondins de Bordeaux (demi-finale de Coupe de France, le 2 août) et Arsenal (quart de finale de l’UEFA Women’s Champions League, le 22 août). Après des victoires face au FC Twente (4-2) et le Paris FC (4-1), les Rouge et Bleu ont de nouveau affronté le PFC pour leur troisième match de préparation. Au Stade Georges-Lefèvre (Camp des Loges), les Parisiennes se sont imposées (2-0). Kadidiatou Diani (35e) et Marie-Antoinette Katoto (78e) sont les deux buteuses du match. La prochaine rencontre des joueuses d’Olivier Echouafni sera la demi-finale de Coupe de France face aux Bordelaises.

