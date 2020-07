Fernandez : “Ils ont mis de l’énergie et de l’envie,affiché une bonne attitude”

Luis Fernandez a regardé le match du PSG contre le Havre (0-9) de chez lui. L’ancien joueur et entraîneur parisien a aimé la prestation des joueurs parisiens, qui ont montré de l’énergie et de l’envie lors de ce premier match de préparation.

“C’était bien, même super. Ils ont mis de l’énergie et de l’envie, ont soigné la manière et ont affiché une bonne attitude. Techniquement, c’était pas mal. Certes, Le Havre reprenait aussi, mais en mettre neuf, il fallait le faire, assure Fernandez dans une interview accordée au Parisien. On a retrouvé Neymar et Mbappé dans des dispositions parfaites. On sent qu’ils étaient tous en manque de jouer, que la période a été dure, pas facile à vivre et que le bonheur de rejouer est là. C’est comme une petite libération. J’ai vu une variété d’appels, une équipe qui ne prend pas de buts et du spectacle offensif. Pour commencer, c’est parfait.“