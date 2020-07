Fernandez : “PSG / ASSE 1982 ? Mon souvenir, c’est les gens qui sont rentrés sur le terrain”

Vendredi soir (21h05) Le PSG et Saint-Etienne s’affrontent en finale de Coupe de France. Une affiche qui rappelle de bon souvenir aux supporters Rouge & Bleu puisque c’était celle du premier trophée important que remportait le club parisien, la Coupe de France en 1982 (2-2, 5 t.a.b. à 4). Pour France Football – à paraître demain – Luis Fernandez, présent sur le terrain avec le PSG, s’est remémoré cette soirée inoubliable, marquée par l’invasion du terrain avant la séance de tirs au but. “Mon souvenir, c’est que les gens qui sont rentrés sur le terrain, Stéphanois ou Parisiens, n’avaient aucune animosité. Il n’y a pas eu d’altercation, de mauvais gestes. C’était bon enfant, c’était la fête, ça m’a marqué. On égalise, il aurait pu y avoir des insultes mais non, c’était merveilleux de jouer dans ce climat. Aujourd’hui, si tu fais ça…“