Fèvre : “Les Bergamasques auront beaucoup plus de rythme”

Depuis la reprise du championnat italien le 20 juin, l’Atalanta Bergame, prochain adversaire européen du PSG et 3ème de la Serie A, a remporté ses six matches. Avant le Final 8 européen et le rendez-vous du 12 août contre le PSG, les pensionnaires du Stadio Atleti Azzurri d’Italia auront encore 7 matches de Serie A à disputer avec des rencontres programmées tous les trois-quatre jours (voir ci-dessous). Cela avant une pause de dix jours. Autant dire que physiquement les Bergamasques partent avec un avantage sur les Parisiens qui n’auront eu que deux matches officiels (contre l’ASSE et l’OL dans le cadre des finales de coupes nationales).

Pour Raphaël Fèvre, préparateur physique au PSG de 2009 à 2012, l’affaire est entendue, les Parisiens souffriront dans l’intensité face aux Bergamasques. “Le postulat de départ est évidemment de dire que les Italiens seront mieux armés, juge le préparateur physique dans L’Equipe. Ils auront beaucoup plus de rythme. Et, aussi poussée soit la préparation, rien ne remplace la compétition, surtout à un tel niveau. Ils vont devoir insister sur la puissance et l’intensité beaucoup plus tôt qu’habituellement. Les Français vont peut-être jouer sur une certaine fraîcheur.”

Calendrier des Bergamasques avant le quart de finale de C1 face au PSG