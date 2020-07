Foschi : “Cavani demande 12M€ en net par an, sur deux ans, personne ne peut se le permettre en Serie A”

En fin de contrat le 30 juin dernier, Edinson Cavani a décidé de ne pas prolonger son aventure parisienne jusqu’à l’issue du Final 8 de la Ligue des Champions afin de se concentrer sur son futur. Son avenir justement, on ne le connaît pas. El Matador est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de Serie A. Mais pour Rino Foschi, ancien directeur sportif de Palerme, qui avait recruté l’Uruguayen en 2007, les exigences salariales d’Edinson Cavani ne sont pas compatibles avec les finances des clubs du championnat italien.

“Edinson Cavani demande 12M€ en net par an, sur deux ans. Personne ne peut se le permettre en Serie A. Après… si Lautaro part de l’Inter, Cavani pourrait résoudre les problèmes de l’Inter”, explique Foschi dans un entretien accordée à la Gazzetta dello Sport. “Je dirais même qu’il ferait le plus grand bien à la Juve. À 33 ans, il affiche encore un excellent niveau. Je le verrais bien aux côtés de Cristiano Ronaldo et de Dybala.”