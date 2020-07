France Football décide de ne pas décerner de Ballon d’Or 2020

Comme à chaque fin d’année, le Ballon d’Or est décerné au meilleur joueur de l’année civile. Et depuis 2017, Neymar Jr et Kylian Mbappé sont souvent cités parmi les potentiels vainqueurs de cette distinction individuelle. Mais pour la première fois depuis sa création en 1956, le Ballon d’Or ne sera pas décerné cette année. Une décision qui concerne également le Ballon d’Or féminin, le Trophée Kopa (meilleur jeune) et le Trophée Yachine (meilleur gardien). Sur son site internet, France Football donne les détails de cette décision, notamment dictée par les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur la saison 2019-2020, “une année aussi singulière ne peut – ni ne doit – être traitée comme une année ordinaire. Dans le doute, mieux vaut s’abstenir que s’entêter”, explique FF.

La modification du format de certaines compétitions, notamment la Ligue des champions est un autre motif dévoilé par France Football. “Parce que seulement deux mois (janvier et février), sur les onze généralement requis pour se faire une opinion et départager les meilleur(e)s, c’est beaucoup trop peu pour jauger et juger, étant donné que les autres matches se sont déroulés – ou se dérouleront – ensuite dans d’autres conditions et formats (huis clos, cinq remplacements, Final 8 européen sur un seul match) trop éloignés du panorama habituel. On ne peut se résoudre à nous appuyer sur des saisons estropiées, avec autant d’aménagements particuliers, pour élire les meilleurs. Les meilleurs de quoi, au fait ? Ce ne serait pas digne de notre histoire.” De son côté, L’Equipe nous informe que FF désignera onze lauréats en fin d’année “avec la révélation de l’équipe de tous les temps élue par le jury habituel du Ballon d’Or, à savoir quelque 180 jurés répartis dans le monde entier.”

Les raisons de la non-attribution du Ballon d’Or 2020