France Football donne des conseils au PSG pour le mercato

A compter du 15 août, le mercato rouvrira officiellement ses portes. Le PSG en profitera pour effectuer quelques ajustements pour l’après Final 8 d’UEFA Champions League. D’ores et déjà France Football se propose de faire office de conseil façon Guide du Routard. Le média foot explique au PSG comment réaliser un “mercato idéal”.

Au poste de gardien de but, Paris va avoir besoin d’une doublure pour remplacer Sergio Rico s’il parvient à vendre Alphonse Areola contre “un petit chèque d’environ 10M€”. Il faut donc un portier “peu cher et qui se satisferait d’un rôle ingrat”. Et FF a une idée : “David Ospina de Naples, une option à moindre coût, en plus d’être francophone.”

Pour prendre la succession de Thomas Meunier au PSG, France Football propose le latéral de 25 ans Kevin Mbabu (Wolfsburg) plutôt que Nordi Mukiele (Leipzig) et Sergiño Dest (Ajax) qui valent 25M€. Au poste de défenseur central, FF glisse le nom de Merih Demiral (Juventus, 22 ans). Autre proposition pour le mercato à ce poste : Nathan Aké (Bournemouth, 25 ans) qui voit son équipe prendre le chemin de la relégation. Ou encore Luiz Felipe de la Lazio (23 ans).

Si pour le milieu de terrain du PSG Leonardo rêve du cher Laziale Sergej Milinkovic-Savic, le média sportif sort d’autres cartes. Comme Donny van de Beek (Ajax) qui vaut tout de même 40 à 50M€. Ou encore Piotr Zielinski (Naples). Sans exclure Thomas Partey (Atlético de Madrid), Rodrigo De Paul (Udinese) ou le Bleu Corentin Tolisso (Bayern). En attaque, il faudra peut-être des doublures. Le regard de FF se tourne vers l’Espagne avec Alexander Isak (Real Sociedad) ou Raúl de Tomás (Espanyol). Ou alors tenter des “pépites”… comme Kaio Jorge (Santos, 18 ans) ou Patson Daka (Salzbourg, 21 ans). Bref, plein d’idées. Quelles sont les vôtres ? A vos claviers.