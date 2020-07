Frau : “Le départ de Cavani peut encore davantage libérer Icardi”

Arrivé l’été dernier sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de l’Inter, Mauro Icardi a réalisé une très bonne première saison sous le maillot Rouge & Bleu (31 matches, 20 buts, 4 passes décisives). Convaincu par ses prestations, le PSG a levé l’option d’achat de l’attaquant argentin (27 ans). Pour Pierre-Alain Frau, ancien attaquant parisien (2006-2008), le départ d’Edinson Cavani peut davantage le libérer.

“Psychologiquement, je pense que le départ de Cavani peut encore davantage le libérer. Il aura un poids en moins car Cavani représentait quelque chose, notamment auprès des supporters. Il ne va plus se poser de questions sur sa place”, pense Frau dans un entretien accordée à l’Equipe. “La pression va en plus reposer sur Neymar et Mbappé. Ce sont eux qu’on attend. Icardi pourra encore en profiter pour se faire oublier et surgir dans son meilleur rôle. On a vite vu que les deux s’entendaient plus facilement avec lui qu’avec Cavani. Icardi va sentir aussi qu’il fait désormais partie intégrante du projet.“