Galli : “L’idée c’est quoi ? Que le PSG ne sera pas forcément prêt et que l’OM aura sa chance ?”

Dimanche 13 septembre, en clôture de la 3e journée de Ligue 1, le PSG recevra à priori l’Olympique de Marseille au Parc des Princes. Une telle affiche entre Parisiens et Phocéens n’était pas arrivée aussi tôt dans une saison depuis 1979. Mais il s’agît là de faire une fleur à Mediapro/Téléfoot qui, nouveau venu en France, doit se lancer et faire signer rapidement un maximum de nouveaux abonnés. Une idée pertinente ? Selon la journaliste Carine Galli, cela ne devrait pas changer grand chose.

“Je ne vois pas en quoi ce serait une bonne ou mauvaise idée… Très souvent, c’était l’aller en novembre et le retour en mars. Mais de toute façon c’est un match que les gens attendent”, a commenté Carine Galli sur la chaîne L’Equipe. “Alors l’idée c’est quoi ? Se dire que le PSG ne sera pas forcément prêt et que Marseille aura sa chance ? Ça, c’est ce qu’on va dire la semaine avant le match pour qu’on imagine un enjeu et que les supporters marseillais y croient. Mais au final, ces dernières années, c’est toujours le PSG qui gagne.“