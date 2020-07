Garcia : “En championnat, on a démontré qu’on pouvait rivaliser avec cette équipe du PSG”

Demain à 21h10 (France 2 et Canal+Sport), le PSG affronte l’OL en finale de Coupe de la Ligue. Un match important pour les Lyonnais en vue d’une qualification pour la Ligue Europa la saison prochaine. À la veille de cette rencontre, l’entraîneur de l’OL – Rudi Garcia – s’est présenté en conférence de presse afin d’évoquer cette rencontre. Extraits choisis.

La finale de Coupe de la Ligue face au PSG

Garcia : “C’est une formidable opportunité de gagner un trophée, ça fait longtemps qu’on n’a pas gagné un trophée (en 2012, ndlr). Il faut absolument croquer à pleine dents dans cette opportunité et ramener le trophée à Lyon. On n’a pas toujours l’occasion de gagner un trophée. On a aussi une équipe de très haut niveau qui est en passe de se qualifier pour les quarts de finale Champions League. On pense qu’à une chose, gagner ce trophée.”

La dernière défaite de Lyon 1-5 face au PSG

Garcia : “J’avoue que je me suis arrêté à la 60ème minute de ce match (le score était de 1-1, ndlr). On avait démontré qu’on était capable de marquer des buts. En championnat, on a démontré qu’on pouvait rivaliser avec cette équipe du PSG. Il ne faut pas rivaliser sur 60 minutes mais sur 95 ou 120 minutes. Il faut se préparer à tout.”

Premier match officiel depuis mars, des risques de blessure ?

Garcia : “La chose intelligente qu’on a vu dans les autres championnats, ce sont les cinq changements et j’espère que ça se prolongera pour la saison suivante. Ce sera important dans les premiers matches de faire plus de changements. Ça permettra aux entraîneurs de faire plus de coaching. On part un peu tous dans l’inconnu mais l’importance des cinq changements est capitale et permet d’avoir un plus avec ceux qui arrivent du banc de touche.”

La finale de la semaine passée donne une idée pour cette rencontre

Garcia : “Chaque match a sa vérité et je ne connais pas celle de demain soir. C’est vrai qu’on a beaucoup échangé avec le staff. Ce qui pourrait être compliqué à gérer ce sont les fins de matches, les 20 dernières minutes pourraient être compliquées pour les acteurs.”

Quelle attitude face au PSG

Garcia : “Sur la préparation, on a changé de système. On veut poser des problèmes au PSG. Il faudra être solidaire tous ensemble ce vendredi. On va tout faire pour remporter ce trophée.”