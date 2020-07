Garcia : “Le PSG ? On sait à quoi s’attendre”

Le PSG va retrouver les terrains le 12 juillet prochain avec un match amical contre Le Havre. Ce match – en plus de deux autres pas encore officialisés – doit permettre au PSG d’arriver dans les meilleures conditions aux deux finales de coupes nationales (24 et 31 juillet) et au Final 8 de la Ligue des Champions (12 au 23 août) à Lisbonne. Rudi Garcia, coach de Lyon qui doit affronter le PSG en finale de Coupe de la Ligue le 31 juillet, a évoqué cette confrontation contre les Rouge & Bleu.

“Paris aura joué un match officiel en plus (la Coupe de France, ndlr). C’est leur avantage mais, pour nous, cette date est meilleure par rapport à la Juve, qu’on affrontera une semaine plus tard”, a commenté le coach lyonnais en conférence de presse dans des propos relayés par L’Equipe. “Est-ce qu’on sera mieux que le PSG ? On verra. On sait à quoi s’attendre. On a conscience de ce qu’on va jouer, même si c’est une situation très particulière d’avoir un match de cette importance d’entrée.”