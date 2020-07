Garcia : “L’objectif ce n’est pas d’arriver avec des blessés face au PSG”

Une défaite 0-2 contre les Glasgow Rangers suite à des buts rapidement encaissés (Marcelo CSC 20e et Hagi 25e) malgré une bonne entame, des sifflets des quelques milliers de spectateurs, Lyon a passé une mauvaise soirée hier dans son Groupama Stadium et dans le cadre de son tournoi (Trophée Veolia). D’autant plus que même l’exclusion contestable de Ryan Kent (39e), après une altercation avec Marcelo, n’a servi les affaires des Gones peu mordants offensivement.

Rudi Garcia, l’entraîneur lyonnais, s’est chargé de rassurer tout le monde rapidement alors que le club a au programme le PSG et la Juventus pour des matches à fort enjeu. “Quand on est l’OL, on ne doit pas perdre, on n’aime pas perdre. Maintenant on va se concentrer sur le prochain match (samedi à 20h45 contre le Celtic). La préparation est faite de telle manière que les matches soient 48 heures les uns après les autres. L’équipe qui jouait samedi ne pouvait pas jouer ce soir, sinon on s’expose à des blessures, et l’objectif ce n’est pas d’arriver avec des blessés pour la finale de la Coupe de la Ligue (le 31 juillet face au PSG) et le 8e de finale retour de la Ligue des champions (le 7 août contre la Juventus). On sait aussi qu’on est en pleine préparation et qu’on travaille dur. Les joueurs n’ont peut-être pas encore l’énergie nécessaire. Mais c’est intéressant car ça me permet de tirer des enseignements et de délivrer des messages. Notamment sur les détails. Il y a certaines choses qu’il est préférable de voir arriver maintenant que lors des échéances qui nous attendent.“

Lyon 1ere période : Tatarusanu – Rafael, Marcelo, Andersen, Bard – Jean Lucas, Caqueret – Traoré, Reine-Adelaïde, Cherki – Toko Ekambi.

Lyon 2nde période : Tatarusanu – Tete, Diomandé, Denayer, Koné – Traoré (Memphis, 72e), Caqueret, Guimaraes, Cherki (Aouar, 72e) – Toko Ekambi (Dembélé, 72e), Kadewere.

Dans deux semaines, le PSG affrontera Lyon en finale de la dernière Coupe de la Ligue. Ce sera le 31 juillet à 21h05 au Stade de France (Canal+ Sport et France 2).