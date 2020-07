Garcia : “On n’est pas surpris de la qualité du PSG”

Le 31 juillet prochain, le PSG affrontera Lyon en finale de la dernière Coupe de la Ligue. Rudi Garcia, le coach lyonnais a été questionné sur la prestation des joueurs parisiens lors de leur retour sur le terrain face au Havre. Et le technicien a expliqué ne pas avoir été surpris par la qualité des Rouge & Bleu.

“On n’est pas surpris de la qualité du PSG, dont l’objectif principal est de gagner la Ligue des champions. Ils ont un tirage a priori plus accessible que le nôtre, mais on aura le temps d’y repenser, assure le coach lyonnais en conférence de presse. Et on ne fait pas de bilan sur un seul match, que ce soit pour eux ou nous. Ça reste des matchs de préparation après un arrêt jamais connu avant, il y a quand même des incertitudes, il faudra voir sur la durée ce que ça donne.“