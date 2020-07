Garcia : “On s’est un peu endormi, il ne faudra pas renouveler ça face au PSG”

Après s’être pris les pieds dans le tapis jeudi contre les Glasgow Rangers (0-2) dans le cadre de son Tournoi Véolia, l’OL, avec ses titulaires, et en 3-5-2, a renoué avec la victoire au Groupama Stadium samedi soir. L’Olympique lyonnais a battu 2-1 le Celtic après avoir mené 2-0. Ce qui a fait râler Rudi Garcia. L’entraîneur de l’OL a souligné que son équipe ne pourrait pas se permettre tout relâchement face au PSG dans douze jours en finale de la Coupe de la Ligue.

“Franchement, 2-1 ce n’est pas le score final, ça doit être un score beaucoup plus large pour nous et je me serais bien passé d’avoir encaissé ce but. En deuxième période on a eu assez d’occasions pour en mettre plus. Mais bon, l’objectif était de gagner, il est atteint mais je pense qu’on aurait pu le faire plus largement, on a eu les situations. On a baissé de rythme et on s’est un peu endormi. Il ne faudra pas renouveler ça face au PSG ou la Juve. […] On doit être plus tueurs, mais il y a plein de satisfactions. Le système est un peu hybride, on a parfois relancé à 4. Il faut qu’on trouve les bonnes distances, mais ça peut faire mal à l’adversaire d’avoir ce système caméléon.”

Le XI de départ de l’OL : Lopes – Marcelo, Denayer, Marçal – Dubois, Mendes, Guimaraes, Aouar, Cornet – Depay, Dembélé.