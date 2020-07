Garcia : “On veut soulever la Coupe de la Ligue”

Seulement septième de Ligue 1 cette saison, Lyon n’est pour l’instant pas qualifié pour une coupe d’Europe, une première depuis plus de 20 ans. Mais les Lyonnais peuvent encore espérer jouer l’Europe la saison prochaine. Pour cela, deux solutions s’offrent à eux. Soit en remportant la Coupe de la Ligue, soit en remportant la Ligue des Champions. Et Rudi Garcia, coach des Gones, est persuadé que son équipe sera européenne la saison prochaine.

“On veut soulever la Coupe de la Ligue et se qualifier en Ligue des champions. À chaque fois, on jouera pour gagner, mais on n’est pas obligé de gagner non plus pour remporter ces matches. On peut avoir plusieurs résultats utiles, assure Garcia dans une interview accordée au Progrès. Comme le président, je n’envisage pas une saison sans Coupe d’Europe. On va être européen! On va saisir cette ou ces occasions.“