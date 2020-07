Gasly est impressionné par la maturité de Mbappé

Ce mardi, France Football consacre sa Une à Kylian Mbappé et sa condition physique hors normes. Il interroge des sportifs de haut niveau sur les capacités physiques du numéro 7 parisien. Pierre Gasly, pilote de Formule 1 et fan des Rouge & Bleu avoue être impressionné par la maturité de l’attaquant.

“D’une, sa maturité. Par rapport à l’âge auquel il est arrivé en Ligue 1 et ce qu’il a pu prouver par rapport à d’autres joueurs largement plus âgés. De deux, physiquement. Je dirais déjà sa vitesse, car c’est l’une de ses qualités premières. Et puis sa force à s’imposer si tôt. Non seulement à Monaco et au PSG mais aussi en équipe de France.“