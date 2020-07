Gasperini fait du match contre la Juventus un test par rapport au PSG

Avec onze victoires de rang toutes compétitions confondues, le prochain adversaire du PSG, l’Atalanta Bergame, est un véritable rouleau-compresseur. Ce soir (21h45, beIN Sports 1), dans le cadre de la 32e journée de Serie A, les hommes de Gian Piero Gasperini vont passer un test contre la Juventus à Turin. C’est ainsi que l’entraîneur de l’Atalanta a approché le choc italien en conférence de presse, vendredi.

“Nous avons vécu le tirage avec émotion, le PSG est une équipe importante et elle vise à remporter la Ligue des champions”, a commenté le technicien italien. “Nous avons déjà goûté à l’atmosphère de la compétition européenne, ce sera sûrement une grande émotion, mais aujourd’hui il faut penser au championnat. Nous avons le temps pour tout ce qui est Ligue des champions. L’importance de l’arrêt de la L1 dans cette confrontation ? Ils ont d’autres types de problèmes, mais ils sauront se présenter au top. Nous ne pensons pas avoir d’avantage à cet égard, nous rencontrerons un club concentré sur la compétition. Nous nous attendons à jouer une équipe solide et préparée. Que vais-je dire à l’équipe sur ce tirage ? L’équipe a un gros match ce samedi. Pour nous il sera fondamental en prévision de la Ligue des Champions. La Juventus est un autre candidat à la victoire finale. Nous simulerons ainsi le challenge qui nous attend avec le PSG. C’est une équipe que nous allons essayer d’affronter avec attention et concentration. Nous sommes dans une période exceptionnelle au niveau des résultats et des performances. Il faut continuer comme ça.”

Le PSG et l’Atalanta Bergame s’affronteront en quart de finale de Ligue des champions le mercredi 12 août (21h00), à l’Estadio da Luz de Lisbonne (RMC Sport 1).