Gasperini : “Je suis désolé pour Mbappé, j’espère que ce n’est rien de grave”

En même temps que le match du PSG contre Saint-Etienne (1-0), l’Atalanta Bergame – futur adversaire des Rouge & Bleu en quarts de finale de Ligue des Champions – se déplaçait sur la pelouse de l’AC Milan – de Zlatan Ibrahimovic – pour le compte de la 36e journée de Serie A. Alors que la Dea pouvait mettre la pression sur la Juventus en cas de succès – en revenant à quatre points de la Vieille Dame (qui joue dimanche contre la Sampdoria) – les hommes de Gian Piero Gasperini n’ont ramené qu’un point de leur déplacement milanais. Mené au score dès la quinzième minute et un but de Calhanoglu, Bergame a réussi à revenir par l’intermédiaire de Zapata (34e). C’est donc le deuxième match nul d’affilée pour l’Atalanta, qui pourrait perdre sa deuxième place au profit de l’Inter ce week-end. À l’issue de cette rencontre, le coach de Bergame a été prévenu de la blessure de Kylian Mbappé et s’est dit désolé d’apprendre la nouvelle. “Je ne savais pas. Je suis désolé. C’est un très grand joueur, j’espère que ce n’est rien de grave, indique Gasperini dans des propos relayés par l’Equipe.