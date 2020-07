Gasperini sur le Atalanta-PSG : “Ces matches-là ne finissent jamais sur un 0-0”

Heureux d’avoir vu ses joueurs écraser Brescia (6-2), Gian Piero Gasperini, l’entraîneur de l’Atalanta Bergame, s’est exprimé au micro de Sky Sport à la fin du match. Interrogé sur le PSG et le quart de finale de Ligue des champions du mercredi 12 août, le technicien italien a confié un sentiment : il y aura des buts lors du match d’ouverture du Final 8 à Lisbonne !

“L’année dernière, nous avions déjà marqué de nombreux buts, cette année nous avons dépassé le nombre de buts inscrits (93 contre 77, ndlr). Il nous est arrivé de marquer beaucoup de buts, nous ne le faisons pas pour humilier les adversaires. Nous avons grandi d’un point de vue technique. Nous avons cinq matchs devant nous, il faudra être exigeant pour proposer le meilleur face au PSG. L’objectif est d’avoir une poignée de points pour s’assurer une place en Ligue des champions tout en jouant la deuxième place avec L’Inter et la Lazio. Nous allons essayer de faire de notre mieux. Avoir cinq remplacements est un avantage. La seule chose que je crains en ce moment, ce sont des blessures. Mais c’est en gardant cette envie qu’on préparera bien le match face au PSG. Qui sera le mieux préparé ? Il est difficile d’être affirmatif, je ne sais pas s’il faut jouer 13 matches comme nous le faisons pour ensuite jouer la Ligue des champions ou s’il vaut mieux seulement disputer deux matches comme le PSG. Ce seront deux équipes bien préparées, ce sont des équipes de haut niveau qui savent comment préparer un rendez-vous important. Si j’ai commencé à penser à Neymar et Mbappé ? Je commence à les étudier. Ce sont deux grands champions réunis dans une même équipe. Nous devrons être très bons. Il y a eu une excès de confiance quand nous avons tiré le PSG, mais c’est une grande équipe. Lorsque vous jouez contre ce type d’équipe, vous devez faire de votre mieux, vous devez avoir plus d’attention et vous devez vous exprimer en équipe. Nous étudierons bien l’adversaire, ces matches-là ne finissent jamais sur un 0-0. Vous vous devez de marquer des buts comme eux aussi le font.”