HAC/PSG : Billetterie ouverte au grand public vendredi à 16 heures

Le Stade Océane du Havre accueillera le premier match de préparation du PSG et du HAC (Ligue 2) de Paul Le Guen, le dimanche 12 juillet, à 19h00. “Compte tenu des contraintes liées au rassemblement, le Stade ne pourra accueillir que 5.000 personnes, intégrant l’organisation, le sportif et les spectateurs”, comme chacun le sait et comme le club normand le souligne.

Le Havre Athletic Club commercialise ce jour les places de la rencontre. Les billets seront en vente uniquement en ligne sur www.billetterie.hac-foot.com avec une priorité donnée aux abonnés et aux partenaires de la saison 2019/20. Le grand public pourra acquérir les tickets restants à compter de vendredi 16 heures via la billetterie en ligne. Quatre catégories de prix : 30, 40, 50 et 60€. Bon à savoir, “le port du masque sera obligatoire jusqu’à l’accès au siège, le placement en tribune sera libre et une distanciation sera nécessaire entre les groupes de spectateurs”, explique le HAC. Pour rappel, la rencontre amicale du PSG en Normandie sera diffusée par beIN Sports.