Handball – Hansen et Sagosen nommés pour le titre de meilleur joueur du monde de 2019

L’année 2019 de Sander Sagosen et Mikkel Hansen a été marquée de nombreux succès. Outre leur belle saison avec le maillot du PSG Handball (Lidl Starligue et Coupe de la Ligue) les deux joueurs avaient réalisé de belles performances avec leurs sélections nationales lors du Mondial 2019. Victorieux avec le Danemark, Mikkel Hansen avait notamment terminé meilleur buteur (72 réalisations) et meilleur joueur de la compétition. De son côté, Sander Sagosen avait atteint la finale avec la Norvège avec un total de 51 buts et 47 passes décisives.

Et sans surprise, les deux Parisiens ont été nommés pour remporter le titre de meilleur joueur du monde de l’année 2019, comme l’a dévoilé la Fédération International de Handball (IHF) vendredi dernier. Ils seront notamment en concurrence avec Rasmus Lauge Schmidt (Danemark/Flensbourg), Luka Cindric (Croatie/Kielce), Niklas Landin (Danemark/Kiel). Les votes sont ouverts jusqu’au 19 juillet. Pour rappel, Mikkel Hansen avait déjà été élu meilleur joueur du monde en 2018.