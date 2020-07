Herrera : “Je suis toujours prêt pour aider l’équipe et le coach”

Pour son troisième match amical, le PSG s’est facilement imposé face au Celtic Glasgow (4-0). À trois jours de la finale de Coupe de France face à l’AS Saint-Etienne (vendredi à 21h05), les hommes de Thomas Tuchel retrouvent du rythme. À l’aise au milieu de terrain aux côtés de Marco Verratti, Ander Herrera est revenu sur le succès parisien au micro de beIN SPORTS.

“Une meilleure seconde période ? On doit dire que c’est plus difficile de jouer la première période car l’énergie de l’adversaire est meilleure. Je pense qu’on peut être très satisfaits, on a joué avec intensité et pas seulement aujourd’hui. Même contre Le Havre et Beveren, on avait respecté l’adversaire. C’est la manière de gagner les matches, a déclaré Herrera après la rencontre. Maintenant, on a un match important pour le club car on avait perdu la finale de Coupe de France l’année dernière (face au Stade Rennais 1-2). On est prêts pour jouer et remporter tous les titres possibles.”

Ander Herrera – qui a disputé la seconde période face au Celtic – a également exprimé sa joie d’évoluer au sein de l’effectif du PSG. “Oui, je suis un joueur d’équipe, je suis toujours prêt pour aider l’équipe et le coach. Je suis venu ici pour jouer dans le plus grand club de France et l’un des plus grands clubs d’Europe. Le plus important c’est la santé, c’est pourquoi j’ai beaucoup travaillé pendant le confinement. Et honnêtement, je suis content d’être ici.”