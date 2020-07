Ander Herrera : “Neymar oeuvre pour que le groupe soit fort”

Le milieu de terrain espagnol du PSG Ander Herrera a mis les points sur les “i” dans l’émission “El Transistor” de la radio Onda Cero. Les deux stars les plus connues du PSG, Neymar Jr et Kylian Mbappé, n’ont pas un seul orteil en Espagne. Des départs à Barcelone ou Madrid sont inenvisageables aux yeux d’Ander Herrera.

“Aujourd’hui il n’y a aucune possibilité qu’ils partent. Je vois Neymar et Mbappé très impliqués et heureux. La réalité n’a rien à voir avec ce qui peut se dire“, a déclaré le joueur sur les ondes. “Et en plus je pense, même si je ne suis ni économiste, ni dans ses clubs, que ni le Real Madrid ni le FC Barcelone ne pourraient supporter une opération d’un tel calibre dans la situation actuelle. Et puis il faut savoir que Neymar est totalement impliqué dans le projet, il oeuvre pour que le groupe soit fort, il organise de repas dans sa maison en plus de son anniversaire. C’est un plaisir ces partages en équipe. Je vois de plus en plus Neymar comme le successeur de Messi et de Cristiano Ronaldo pour le Ballon d’or.”

Dans cet entretien, Ander Herrera écarte l’idée d’un retour à l’Athletic Bilbao. Le milieu de terrain de 30 ans n’envisageant qu’un jour un retour à Saragosse, chez lui. “Si je reviens en Espagne, mon intention c’est de le faire à Saragosse. J’ai eu une super expérience de trois années à Bilbao mais aujourd’hui je veux profiter de mon incroyable expérience au PSG, une des meilleures équipes du monde”, a fait savoir l’ancien mancunien avant de regretter la décision des autorités françaises quant à l’arrêt des compétitions domestiques. “On sera désavantagé du coup en Champions League”.