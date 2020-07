Herrera titulaire à droite, Marquinhos au milieu, Sarabia à la place de Mbappé la composition probable selon RMC Sport

Demain, le PSG affronte Lyon en finale de la Coupe de la Ligue. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel devra se passer de Kylian Mbappé et très certainement Thilo Kehrer et Colin Dagba annoncés absents par le coach allemand. Les Rouge & Bleu affronteront les Lyonnais sans véritable arrière droit de métier. Pour cela, Thomas Tuchel devrait aligner Ander Herrera sur ce poste de latéral droit. Une place qu’il a déjà testée plusieurs fois cette saison. Selon Loïc Tanzi, journaliste RMC Sport, l’entraîneur parisien pourrait opter pour un 4-4-2. La défense centrale serait composée de Thiago Silva et Presnel Kimpembe. Marquinhos retrouverait une place au sein du milieu au côté de Marco Verratti. Pour remplacer Mbappé et accompagné Icardi, Pablo Sarabia tient la corde par rapport à Eric Maxim Choupo-Moting.

Le XI probable du PSG : Navas – Herrera (ou Dagba) Thiago Silva, Kimpembe, Bakker – Marquinhos, Verratti – Di Maria, Neymar, Sarabia, Icardi.