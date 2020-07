Hoarau : “On préférera tous avoir onze Cavani, au moins on sait où on va”

Dans la thématique “Quelle place laissera Edinson Cavani dans l’histoire du PSG ?”, voyons le sentiment de Guillaume Hoarau, attaquant du club de 2008 à 2013. Pour le Réunionnais, le buteur uruguayen est avant tout une incarnation.

“Pour les gens, Paris, c’est le Qatar, et sans lui, il ne serait pas celui qu’il est aujourd’hui. Cavani représente ce Paris moins bling-bling et c’est plus facile de s’identifier à un gars comme ça. Il est un symbole d’abnégation, de travail, d’une certaine mentalité. Il est le porte-drapeau de ces gens qui travaillent dur toute l’année pour être au stade. Ils se retrouvent en lui, a jugé Guillaume Hoarau dans France Football. Le mec n’est pas parfait, mais qu’est-ce qu’il donne sur le terrain ! Par moments, il a été décrié parce qu’il loupait des trucs. Mais ça, c’est le supporter, le gourmand. Dans une équipe, on préférera tous avoir onze Cavani, au moins on sait où on va. Et puis il a marqué des buts et l’histoire du PSG. Dans mon top 5, bien sûr qu’il y serait : “Mister George” (Weah), Marco Simone, Cavani, Ibra, et puis Pauleta. Je me mets en 6e homme. (Rires.)”