Huitema : “Tout le monde est prêt, nous sommes mentalement au point”

Plus de cinq mois après leur dernier match officiel (face à Guingamp le 22 février dernier), les Féminines du PSG retrouveront le goût de la compétition ce week-end. Les joueuses d’Olivier Echouafni affronteront Bordeaux – à Libourne – dans le cadre de la demi-finale de Coupe de France féminine (dimanche 2 août à 20h sur Eurosport 2). Et à quelques jours de cette rencontre, l’attaquante des Rouge et Bleu, Jordyn Huitema, s’est exprimée sur la confrontation face aux Bordelaises.

“Nous sommes impatientes d’y être, et de jouer cette rencontre face à Bordeaux. Tout le monde est prêt, nous sommes mentalement au point, nous avons bien récupéré après plusieurs semaines de travail, et nous sommes heureuses de retrouver la compétition, s’est réjouie Huitema sur psg.fr. Notre objectif est de remporter cette rencontre, c’est une belle opportunité de jouer une finale et nous voulons la saisir.”

Lors de cet entretien, l’internationale canadienne de 19 ans a également évoqué la préparation des Parisiennes depuis la reprise. “Je me sens bien, mais la préparation était plus que nécessaire. Nous sommes restées longtemps sans jouer et il a fallu retrouver du rythme et de l’endurance. Nous avons fait beaucoup d’oppositions pour retrouver les sensations du terrain, a déclaré Huitema. La préparation nous a fait beaucoup de bien, nous sommes montées en puissance au fil des matches cet été, et le bilan est plus que positif.”

