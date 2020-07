Icardi : “Je voulais rejoindre un club comme le PSG pour gagner des titres”

Prêté la saison dernière avec option d’achat par l’Inter au PSG, Mauro Icardi a réalisé une très bonne première saison sous le maillot Rouge & Bleu (31 matches, 20 buts). Fort de ses performances, il a convaincu le PSG de lever son option d’achat afin de le recruter pour les quatre prochaines saisons. Pour le JT du PSG, le numéro 18 parisien est revenu sur cette signature. “Il était important pour moi de faire un grand pas dans ma carrière. J’ai 27 ans, j’ai passé beaucoup de temps en Italie. Je voulais rejoindre un club comme le PSG pour gagner des titres et évoluer au plus haut niveau. C’est tout cela qui a fait que j’ai voulu changer et évoluer dans ma carrière.”