Icardi : “L’objectif du club c’est d’atteindre la finale, et si Dieu le veut de pouvoir enfin lever ce trophée”

Mauro Icardi a réalisé une bonne première saison sous le maillot du PSG (31 matches, 20 buts). Prêté par l’Inter avec option d’achat, l’international argentin a vu les Rouge & Bleu lever son option d’achat et lui offrir un contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2024. Le numéro 18 parisien a accordé un entretien à France Football, qui paraîtra demain. Mais FF a dévoilé quelques extraits sur son site internet. Morceaux choisis.

Sa relation avec Mbappé et Neymar

“Les gens voient peut-être les choses d’une autre manière de l’extérieur, mais la réalité est complètement différente. On sait très bien quel genre de joueur est Neymar. Et quand vous connaissez vraiment l’homme, vous ne pouvez que vous entendre avec lui car c’est quelqu’un qui est loin des histoires que rapportent les médias. […]Il a une vraie humilité. C’est important d’être naturel car, au final, on est comme une grande famille qui passe presque tous les jours ensemble. Tout ce que je viens de vous dire sur Ney vaut aussi pour Mbappé. C’est un mec qui est encore jeune mais qui a déjà réalisé de grandes choses. Il est extrêmement mature pour son âge. Son comportement contribue également à la bonne ambiance qu’il y a au sein du groupe.“

Tuchel

“Il m’a en quelque sorte confié les clés du PSG, si je puis dire, en me donnant immédiatement ma chance. On échange beaucoup tous les deux. Il me dit comment il voit les choses, me délivre pas mal de conseils pour m’améliorer. Nous avons une très bonne relation.“

La Ligue des Champions

“Je me suis en effet rendu compte le jour du tirage au sort que de notre côté il n’y avait pas d’équipe qui avait déjà remporté la Ligue des champions. […]Mais attention, car les équipes qui sont dans notre partie de tableau ont tous la même ambition que nous, c’est-à-dire remporter enfin ce titre et changer le cours de l’histoire. Ces dernières années, l’équipe a échoué en Ligue des champions et nous sommes tous très impliqués pour changer ça. L’objectif du club c’est d’atteindre la finale, et si Dieu le veut de pouvoir enfin lever ce trophée, car c’est la raison pour laquelle le club a investi ces dernières années. On est désormais à trois matches de notre but et tous ensemble on va tout faire pour renverser l’histoire après les épisodes de Barcelone et de Manchester.”