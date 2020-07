Icardi : “Marquer deux buts lors du premier Clasico a été une émotion unique”

Prêté par l’Inter lors de la saison 2019-2020, Mauro Icardi s’est officiellement engagé au PSG jusqu’en 2024. L’international argentin devient le remplaçant idoine d’Edinson Cavani (fin de contrat) à la pointe de l’attaque. Outre ses qualités de buteur (20 buts en 31 matches officiels), le joueur de 27 ans est apprécié par l’effectif des Rouge et Bleu et les supporters parisiens. Dans une vidéo intitulée “Ask”, l’Argentin a répondu à quelques questions posées par les fans du club de la capitale. Mauro Icardi a notamment été questionné sur l’ambiance du Parc des Princes. “C’était impressionnant dès le premier instant, lorsque je suis sorti m’échauffer pour la première fois. J’ai été très bien reçu, et la vérité est que ça change tout. Il est important pour un joueur de sentir les fans, les cris et les chansons. C’est très impressionnant.”

Et pour son premier Clasico face à l’OM (victoire 4-0 du PSG), Mauro Icardi a marqué les esprits avec deux réalisations. Le numéro 18 parisien est revenu sur ce moment marquant de sa saison. “Marquer deux buts lors du premier Classique a été une émotion unique parce que j’aime jouer ces matches-là, a déclaré Icardi sur le site officiel du PSG. Les Classiques sont les matches les plus beaux et les plus importants du championnat et j’ai déjà vécu d’autres classiques. Avoir la possibilité de marquer des buts et de jouer mon premier Classique en France étaient passionnants.”

Statistiques 2019-2020 de Mauro Icardi