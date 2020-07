Jallet : “Je ne vois pas ce qu’on peut reprocher à Thiago Silva”

Selon toutes vraisemblances, Thiago Silva, en fin de contrat, devrait bien quitter le club de la capitale à l’issue du mois d’août. Le central brésilien aura passé pas moins de huit ans sous la tunique francilienne. Pour France Football, Christophe Jallet s’est exprimé sur le capitaine rouge et bleu. Avec comme point d’orgue la sensibilité, souvent moquée, d’O Monstro : “Thiago n’est pas un grand expressif. Il gardait tout ça pour lui. Sa sensibilité se voyait dans son comportement.”

Le joueur, qui a côtoyé Silva au PSG entre 2012 et 2014, est ensuite revenu sur les critiques qu’a subi ce dernier. Il estime ainsi que celui-ci n’a absolument rien à se reprocher sur son aventure en rouge et bleu :”Même quand on est fort mentalement, ça touche. Mais il a toujours su se relever. Il ne m’a laissé que des bons souvenirs. Je ne vois pas ce qu’on peut lui reprocher. C’est un super défenseur, l’un des meilleurs que le PSG ait connu. Un grand joueur et un grand capitaine“, a confié Jallet.