Jauge de 5000 spectateurs maintenue mais des dérogations possibles à compter du 15 août

Le décret était attendu, il est là, dans le Journal Officiel du jour. Comme annoncé, la jauge de 5000 spectateurs (pas seulement dans le sport) va être maintenue, peu importe la capacité de l’enceinte, mais avec des dérogations possibles à compter du 15 août au niveau des Préfectures. La préoccupation principale restant le flux d’accès au stade dans un contexte sanitaire flou. Pour augmenter la jauge, la Préfecture devra tenir compte de la situation sanitaire générale et de la situation sanitaire dans son département. Il reviendra à l’organisateur de mettre en place un protocole sanitaire adapté au nombre de spectateurs. La distanciation sociale, le port du masque obligatoire, la gestion des flux, et des protocoles particuliers pourraient donc permettre d’aller au delà des 5000 personnes in situ si la situation sanitaire le permet. Car si les clubs professionnels ont besoin de public, la prudence va rester de mise. La Ligue 1 reprenant le week-end du 22 août, il se pourrait que la jauge des 5000 spectateurs soit dépassée dans plusieurs stades.