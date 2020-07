Javier Tebas s’en prend au TAS, à Manchester City… et au PSG

Comme chacun pouvait s’en douter, un homme allait bondir de sa boite pour dénoncer la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) de commuer la peine de deux ans d’interdiction de coupe d’Europe et de 30M€ d’amende décidée par l’ICFC de l’UEFA à l’encontre de Manchester City en une simple pénalité de 10M€. Cet homme, c’est le président de LaLiga, Javier Tebas, qui en tirant sur City et le TAS vise également le PSG. C’était sur ESPN.

“Manchester City sera en Ligue des champions, non pas pour avoir bien fait les choses, mais parce que le TAS a mal fait les choses. De fait, le TAS les sanctionne de 10M€ sans lien avec les faits mais, d’après ce que j’ai lu dans la presse, pour ne pas avoir collaboré avec l’UEFA. Mais pourquoi ? City a caché des documents ? J’aimerais pouvoir lire la décision de justice. Si on peut. Parce que nous n’avons toujours pas pu lire celle qui concerne le PSG”, a déclaré le sulfureux Tebas. “Le TAS n’est pas à la hauteur pour émettre des résolutions liées l’industrie du football. City… nous savons tous ce qu’ils font ! Tout le football sait ce qu’ils font. En fait, quand la sanction est venue, personne n’a été surpris dans le football professionnel européen. Bien au contraire. Je ne dirai pas que la décision a été célébrée. Il y a même eu des protestations comme celles de Klopp, Mourinho… Nous savons tous qu’ils essaient de sauter le fair-play financier. Le TAS se meurt. Ça fait des années que leurs arbitrages sont douteux. Il n’y a pas de transparence. […] Il semble que Manchester City soit une petite sœur de la charité qui n’a pas pu recruter. Mais c’est le club qui avec le PSG a le plus recruté. Il suffit d’additionner les signatures des cinq dernières années pour le constater. Neymar n’est plus en Espagne parce qu’un club d’État l’a pris avec beaucoup d’argent. […] Je suis favorable à ce qu’il y ait des investisseurs, mais il doit y avoir une limite à ces investissements.“