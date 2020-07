Jennings : “Quand j’ai dit à Leonardo que Moussa rejoignait Fulham, il a été très déçu”

Vendredi soir, dans le cadre de la finale de la dernière Coupe de la Ligue au Stade de France, le PSG devra redouter un joueur de l’OL qu’il a formé de 2004 à 2012 : Moussa Dembélé (24 ans). Un Titi parti juste avant ses 16 ans à Fulham pour y signer professionnel à 17 ans. Ce départ, le PSG l’a clairement subi. Pour preuve, cette confidence de Huw Jennings, le directeur du centre de formation du club londonien : “Je me souviens avoir pris un appel de Leonardo demandant si Moussa avait rejoint Fulham et quand j’ai répondu oui, il avait l’air très déçu de perdre un tel talent”, raconte Huw Jennings à L’Equipe. “Moussa est une personne détendue, calme et facile à vivre. Mais, en dessous, il a un acier qui l’aide à être un si bon joueur.”