Jérôme Alonzo n’a pas été “impressionné” mais “rassuré” par la prestation du PSG

Hier, le PSG s’est très largement imposé face au Havre (0-9) pour son premier match de préparation à sa fin de saison 2019-2020. Beaucoup ont expliqué être impressionnés par la prestation des Rouge & Bleu, Jérôme Alonzo, a lui, voulu tempéré ce résultat – contre une équipe de Ligue 2 – même s’il a été rassuré par le match des parisiens;

“L’expérience m’a appris à me méfier des matches de préparation. Non je ne suis pas impressionné parce que le PSG a battu une équipe de Ligue 2, assure l’ancien Parisien dans l’Equipe du Soir. Par contre j’aime voir si les voyants sont au vert. Physiquement, ils m’ont paru affûtés. Mentalement, je les ait trouvé hyper impliqué et hyper appliqué. Techniquement, quand tu es bon en mars, tu l’es en juillet. Donc impressionné non, mais rassuré oui.“