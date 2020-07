Juan Bernat ne devrait pas débuter contre Saint-Etienne (LP)

Juan Bernat était absent des deux premiers matches de préparation du PSG contre Le Havre (0-9) et Waasland-Beveren (7-0). Le PSG expliquait que le latéral gauche espagnol était ménagé. À l’issue de la rencontre contre les Belges, Thomas Tuchel indiquait que le numéro 14 parisien n’était pas blessé mais qu’il ressentait une gêne qui pourrait lui faire manquer la finale de Coupe de France contre Saint-Etienne. Ce samedi, le Parisien fait un point sur l’état de santé de Bernat. Il souffre “d’une fatigue musculaire au mollet” et le PSG ne veut prendre aucun risque, surtout après une coupure de quatre mois. “Cet été, le PSG a fait des deux finales de coupes nationales des rencontres de montée en puissance pour le Final 8 de la Ligue des champions et il n’est pas question de prendre un risque“, assure Le Parisien. Dans l’entourage du joueur, on ne veut pas entendre parler d’un forfait. Juan Bernat devrait bien être présent dans le groupe pour la finale de la Coupe de France (vendredi, 21h05) mais il devrait débuter sur le banc.