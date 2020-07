Jullien : “On n’arrête pas Neymar, il est tellement imprévisible”

Christopher Jullien (27 ans), défenseur francilien formé à Auxerre qui a grandi en tant que footballeur au TFC avant de rejoindre le Celtic contre 8M€ en 2019, connait bien le PSG. Et il reste impressionné par un joueur en particulier : Neymar.

“C’est toujours spécial quand vous jouez le PSG. Je dirais que c’est dans le top 5 des meilleures équipes du monde. Chaque fois que nous sommes venus ici avec Toulouse, c’était en prime time, ils ont tellement de grandes stars. Comment on les arrête ? Vous ne pouvez pas ! Surtout Neymar, il est tellement imprévisible”, explique Jullien dans The Scottish Sun. “Il sort de partout. Il peut attaquer dans chaque zone du terrain, ce qui rend la tâche difficile pour les milieux de terrain et les défenseurs. Neymar est tellement dangereux quand il trouve de l’espace qu’il faut vite fermer. Et c’est difficile. […] “Ce sera un grand match pour nous d’être sur le terrain avec eux. C’est un match de football, mais nous allons profiter du spectacle. Le plus important face au PSG, c’est de bien défendre. Tous les matches que nous disputons en France sont difficiles et ils peuvent nous aider en termes d’expérience pour la saison à venir. Nous nous préparons à faire une grande saison.“