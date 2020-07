Juninho : “Neymar est venu au PSG juste pour l’argent”

Juninho, directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, n’a pas été tendre avec son compatriote Neymar. Pour lui, le numéro 10 parisien a un rapport malsain avec l’argent, une chose qu’on lui a appris au Brésil. Une pique qui ne devrait pas rester sans réponse du côté de Neymar et de son clan.

“Au Brésil, on nous apprend à ne nous soucier que de l’argent, mais en Europe, ils ont une mentalité différente. Inconsciemment, j’ai fait mon plan de carrière parce que je voulais aller dans un autre grand club au Brésil, et pas seulement pour faire du sport. On m’a appris à aller vers qui me paierait le plus. C’est la voie brésilienne. Regardez Neymar. Il est venu au PSG juste à cause de l’argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu’il voulait et maintenant il veut partir avant la fin de son contrat, commente l’ancien milieu de terrain dans une interview accordée au Guardian. Mais il est maintenant temps de redonner, de montrer de la gratitude. C’est un échange. Neymar doit donner tout ce qu’il peut sur le terrain, pour faire preuve d’un dévouement total, de responsabilité et de leadership. Le problème est que l’ordre établi au Brésil, c’est une culture d’avidité. On veut toujours plus d’argent. C’est ce qu’on apprend et ce que nous avons appris. C’est tout simplement ce qu’il a appris”.

Malgré sa source de motivation, le dirigeant lyonnais estime tout de même que Neymar est dans le top 3 mondial. “Je dois faire la différence entre Neymar en tant que joueur et Neymar en tant que personne. En tant que joueur, il est dans le top 3 mondial, au même niveau que Cristiano Ronaldo et Leo Messi. Il est rapide, coriace, peut marquer et faire des passes décisives comme un vrai numéro 10. Mais en tant que personne, je pense qu’il est coupable parce qu’il a besoin de se remettre en question et de grandir. Pour le moment, cependant, il fait juste ce que la vie lui a appris à faire.”

Une sortie médiatique pour lancer les hostilités avant la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Lyon le 31 juillet prochain ? Mystère mais il est sûr que Neymar répondra à son compatriote sur le terrain pour prouver qu’il fait bien partie des meilleurs joueurs du monde et que ses choix ne sont pas forcément dictés par l’argent. Wait and see…