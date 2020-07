Juninho sur l’OL avant la finale : “L’équipe dégage une énergie qu’on ne sentait pas avant”

Ce vendredi soir, coup d’envoi à 21h10, le Paris Saint-Germain fera face à l’Olympique Lyonnais pour ce qui sera la dernière finale de la bientôt feue Coupe de la Ligue. Une finale que les Lyonnais abordent avec beaucoup de confiance, selon les dires de leur directeur sportif Juninho.

« Une finale, c’est un match spécial. C’est une opportunité pour tous les joueurs, pour toute l’équipe. C’est un trophée et c’est aussi la dernière Coupe de la Ligue. Depuis 2012, nous n’avons pas eu de trophée. Nous sommes une équipe qui a cette culture, c’est important d’aller chercher des trophées, que ce soit en coupe ou en championnat. Bien sûr, aujourd’hui, on connait le talent de cette équipe du PSG. Mais notre équipe a aussi beaucoup de talent. On a bien travaillé les trois derniers mois, les matches amicaux étaient bien également. L’équipe dégage une énergie qu’on ne sentait pas beaucoup avant. C’est pour ça qu’on a beaucoup plus de confiance désormais“, a confié Juninho pour le site officiel rhodanien.