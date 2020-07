Just Choupo-Moting : “Le monde entier a vu qu’il n’était pas arrivé au PSG juste parce que c’était un gentil garçon dans le vestiaire”

Eric Maxim Choupo-Moting ne devait plus être un joueur du PSG à partir du 30 juin dernier. En fin de contrat, l’international camerounais (30 ans) aurait dû quitter les Rouge & Bleu, lui qui ne s’est pas vu proposer de prolongation de contrat. Mais la décision d’Edinson Cavani de ne pas poursuivre l’aventure PSG de deux mois a permis au numéro 17 parisien de pouvoir finir sa carrière parisienne en beauté. Dans une interview accordée au Parisien, Just Choupo-Moting – père de Choupo – est revenu sur quelques faits marquants de son fils en tant que joueur du PSG.

“Son raté contre Strasbourg ? Bien sûr que cet épisode lui a fait mal, . Il a été très critiqué dans la presse et gravement insulté sur les réseaux sociaux. Il a vraiment fallu qu’il soit costaud moralement. Tout cela aurait pu le faire craquer, sonner la fin de sa carrière. Son absence de la liste de Champions League ? Cette décision l’avait beaucoup touché, mais à quoi cela aurait-il servi de manifester sa rancœur ? Il a pris son mal en patience tout en restant positif et en continuant à donner le meilleur de lui-même pour le PSG.“

Just Choupo-Moting est enfin revenu sur le meilleur match de son fils sous le maillot Rouge & Bleu, son doublé contre Toulouse cette saison. “Le monde entier a vu qu’il n’était pas arrivé au PSG juste parce que c’était un gentil garçon dans le vestiaire. Ça lui a fait vraiment beaucoup de bien de prouver qu’il était aussi capable de faire ça.”