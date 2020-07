Kimpembe : “Ça fait plaisir de jouer avec un tel maillot pour les 50 ans du PSG”

En début de semaine, le PSG a officialisé ses nouveaux maillots de la saison 2020-2021. Des nouvelles tuniques qui ont eu un succès retentissant auprès des supporters des Rouge et Bleu. Pour ses 50 ans, le club de la capitale a décidé de revêtir un maillot Hechter. Inauguré lors de la victoire face au Celtic (4-0), ce nouveau maillot domicile plaît également à l’effectif parisien, comme l’a déclaré Presnel Kimpembe. “Bien sûr, ça fait plaisir. Ça rappelle de bons souvenirs du passé. Je suis un Titi, je suis là depuis longtemps et ce sont des maillots de légende. Ça fait plaisir de jouer avec un tel maillot pour les 50 ans du club”, a réagi le numéro 3 parisien dans “l’Instant Laure.”

Kimpembe est également revenu sur la bonne préparation parisienne lors des trois rencontres amicales face au Havre (9-0), Waasland-Beveren (7-0) et le Celtic Glasgow (4-0). “C’est important pour l’équipe afin de retrouver le rythme et les bonnes sensations avant la reprise de la compétition (finale de Coupe de France face à Saint-Etienne, ndlr). On se sent bien et on n’a pas encaissé de but durant ces trois matches amicaux. C’est que du positif.”