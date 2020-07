Kimpembe : “On va prendre les choses pas à pas”

Interviewé longuement par RMC Sport (voir ici), Presnel Kimpembe est revenu sur son parcours, son ADN, et les futures échéances du PSG : Lyon et l’Atalanta Bergame. Voici quelques petits extraits parmi les nombreuses confidences du défenseur central.

“Je ne fais pas partie des phénomènes dans ma génération. J’ai toujours été un garçon qui a travaillé très dur. C’est ce qui m’a donné mes valeurs et mes exigences. C’est comme ça que je ferai toujours”, a expliqué le défenseur à Loïc Tanzi. “Je ne suis pas quelqu’un qui gamberge, je suis quelqu’un qui aime les challenges, la compétition, c’est dans mes gènes, on va dire. Je ne me pose pas trop de questions, je fonce et j’essaie de faire les choses bien. […] C’est dur au PSG comme partout, comme dans tous les grands clubs. Tu dois travailler pour en arriver là où tu veux. Moi comme porte-étendard du centre de formation ? Je suis leur chaperon. Ils n’ont pas besoin de quelqu’un pour les défendre. C’est les Titis, donc forcément je les porte aussi dans mon cœur. Je les ai connus quand ils étaient plus jeunes. Ça me fait du bien de pouvoir leur apporter de l’expérience. C’est pareil pour eux comme c’est pareil pour un nouveau qui vient d’arriver au club. Je vais faire la même chose.“

“J’ai plein d’objectifs, ajoute Presnel Kimpembe dans cet entretien. Déjà, la prochaine étape, c’est vendredi, contre Lyon. La saison est encore longue, des objectifs y’en a plein, que ça soit au niveau collectif ou individuel. On va prendre les choses pas à pas, au jour le jour. Lyon est une équipe très compétitive. Ça va être un beau match! Et l’Atalanta ? C’est une équipe qui n’a pas l’habitude d’être là, mais ils n’ont pas fait une saison comme ça par hasard. Cela reste, tout de même une grosse équipe, avec un pouvoir offensif très puissant. On le sait, on en est conscients. Après, ça va être un match engagé. J’espère un beau match. C’est une équipe qu’on ne va surtout pas sous-estimer.“