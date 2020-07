Kimpembe : “Porter le brassard de capitaine est un rêve pour tout titi du club”

Devenu un joueur confirmé dans l’effectif de Thomas Tuchel, Presnel Kimpembe est considéré comme l’avenir du PSG aux côtés de Marquinhos afin de former la charnière centrale pour la saison 2020-2021. L’international français a même récemment prolongé son contrat jusqu’en 2024 avec son club formateur. Dans une interview exclusive accordée à RMC Sport, le Titi du PSG a abordé de nombres sujets. Le numéro 3 parisien espère notamment porter un jour le brassard de capitaine.

“Ce serait beau! Après le brassard, on ne dit pas non, bien évidemment ! C’est une fierté pour moi de le porter, c’est quelque chose de grand! Après, on sait que le capitaine, c’est Thiago Silva pour l’instant et après, c’est Marquinhos, a déclaré Kimpembe à RMC Sport. Après, si on me donne le brassard, je le prends volontiers. Mais je ne le revendique pas. (sourire) Porter le brassard de capitaine est un rêve pour tout titi du club.”

Presnel Kimpembe prend notamment exemple sur l’actuel capitaine du PSG, Thiago Silva. Presko s’est montré dithyrambique envers son coéquipier. “Je l’ai très souvent dit: Thiago est un modèle pour moi. Étant plus jeune, et même aujourd’hui, c’est quelqu’un sur qui j’aime copier et que j’aime regarder jouer. Il m’a beaucoup appris et beaucoup parlé. Et surtout, il m’a apporté son expérience. Je l’ai toujours remercié pour ça. C’est quelqu’un que je n’oublierai jamais (…) Avant d’être un footballeur, Thiago est un grand homme, un super mec. J’échange beaucoup avec lui, il me donne beaucoup de conseils, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Je prends tout ce qui me donne et j’avance avec ça.”