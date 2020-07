Kimpembe : “Pouvoir m’inscrire dans la durée avec mon club de coeur est un honneur”

Joueur important du onze de départ de Thomas Tuchel, Presnel Kimpembe devrait être l’un des piliers de la défense Rouge & Bleu la saison prochaine et les années à venir. Après l’officialisation de sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2024, Presko a expliqué être heureux de poursuivre l’aventure dans son club formateur.

“Paris est mon club de cœur, et mon club formateur. Je suis ici depuis que j’ai huit ans, et pouvoir m’inscrire dans la durée avec le club est un honneur pour moi. J’espère remporter encore beaucoup de matches et beaucoup de trophées !, s’enthousiasme Presko pour PSG TV. Mon meilleur souvenir ? La liste des souvenirs est longue ! Je suis là depuis très longtemps. Mon premier contrat professionnel reste un souvenir particulier, parce que c’était l’aboutissement de beaucoup de travail et de sacrifices. Il y a aussi mon premier match en pro, contre Lens, au Stade de France, mon premier match de Champions League face à Barcelone, la victoire contre Dortmund… Je pourrais en citer beaucoup !“

Le numéro 3 parisien s’est enfin exprimé sur le tirage au sort de la Ligue des Champions qui verra le PSG affronter l’Atalanta Bergame en quart de finale.

“Il va falloir faire très attention, et surtout ne pas sous-estimer l’adversaire. Il faudra bien se préparer, on sait que c’est une équipe très offensive. Ils auront aussi faim que nous, il faudra être prêts, en sachant en plus que tout se joue sur un match.”