Kimpembe sur la blessure de Mbappé : “On lui souhaite de revenir très vite parmi nous”

Depuis vendredi dernier, la blessure de Kylian Mbappé est au centre des attentions. Victime d’un tacle non maîtrisé de Loïc Perrin lors de la victoire face à l’AS Saint-Etienne en finale de Coupe de France (1-0), le numéro 7 parisien souffre d’une “d’une entorse de la cheville avec lésion ligamentaire externe” et sera absent pour environ trois semaines. Une indisponibilité qui compromet fortement sa participation pour le quart de finale de Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame (le 12 août). Dans un entretien exclusif accordé à RMC Sport (qui paraîtra en intégralité le 29 juillet sur les différentes plateforme de RMC), Presnel Kimpembe a évoqué la blessure de son coéquipier.

“On est tous très peinés et très gênés pour lui. On sait que Kylian est un jeune joueur qui aime jouer. Ça nous peine pour lui, a déclaré Kimpembe dans un extrait dévoilé sur le site internet de RMC Sport. Mais le football, ça reste un sport de contact. Les blessures, c’est quelque chose qui arrive. On a l’habitude de ça. Et on est préparés à ça. On lui souhaite de revenir très vite parmi nous dans le groupe parce qu’on aura aussi besoin de lui.”