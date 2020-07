Klopp : “J’espère que le Fair-play financier reste d’actualité”

Lundi après-midi, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a annulé la sanction de Manchester City qui devait ne pas participer aux deux prochaines saisons de la Ligue des Champions en raison d’irrégularités graves vis-à-vis du Fair-play financier. Une décision qui pourrait mettre fin au FPF. Un constat que n’espère pas Jürgen Klopp.

“L’annulation de la sanction de City ? Je ne pense pas que ce fut une bonne journée pour le football hier (lundi), pour être honnête. Le fair-play financier est une bonne idée, rapporte le coach de Liverpool en conférence de presse dans des propos relayés par L’Equipe. Il est là pour protéger les équipes et la compétition, de sorte que personne ne dépense trop et pour s’assurer que l’argent que les clubs qui veulent dépenser provient de bonnes sources. je pense que nous devrions nous en tenir au cadre du fair-play financier. […] J’espère qu’il reste d’actualité parce qu’il fixe la frontière jusqu’où vous pouvez aller, et pas au-delà, et c’est bon pour le football.”