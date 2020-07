Kolodziejczak et Camara pourront jouer la finale de Coupe de France

Dans une semaine, le PSG affrontera Saint-Etienne en finale de Coupe de France. Claude Puel, le coach stéphanois, pourra compter sur deux joueurs qui n’auraient pas dû affronter les Rouge & Bleu. En effet, initialement suspendus pour cette rencontre, Timothée Kolodziejczak et Mahdi Camara, ont vu leurs suspensions levées par la LFP. L’instance du football français a expliqué ce choix dans un communiqué.

“À la suite de la décision de la Commission de discipline de la LFP du 10 juillet, dispensant « d’exécution de peine de suspensions exprimées en nombre de matchs ferme, non encore entièrement purgées au 10 juillet 2020, dans la limite de 3 matchs ferme. », les deux joueurs de l’AS Saint-Etienne Timothée Kolodziejczak et Mahdi Camara n’ont plus de match de suspension à purger et peuvent donc prétendre participer à la prochaine finale de Coupe de France, vendredi 24 juillet, contre le Paris Saint-Germain au Stade de France.“