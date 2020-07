Koulibaly : “Je suis à 100% avec le Napoli et cela me dérange d’être associé à tel ou tel club tous les jours”

En quête d’un défenseur central pour remplacer Thiago Silva – qui quittera le club à l’issue du Final 8 de la Ligue des Champions – le PSG est parfois associé à Kalidou Koulibaly, l’international sénégalais de Naples. Mais ce dernier a poussé un coup de gueule au sujet des rumeurs autour de son avenir.

“Ma famille se porte très bien à Naples et cela me rend heureux. Si je suis ici depuis six ans, c’est grâce à eux, parce que s’ils n’étaient pas bien, je serais déjà parti“, assure Koulibaly dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport. “Mes enfants parlent aussi bien l’italien que le français. À la maison, nous parlons les deux langues. Ici, on vit paisiblement. J’entends que je vais m’en aller, mais ici je suis bien. Je ne comprends pas pourquoi on devrait parler du marché alors qu’il n’y a rien à l’horizon. Chaque jour, il y a une nouvelle rumeur. Dans le football, on ne sait jamais ce qu’il va se passer. Je n’ai jamais parlé d’un départ à mes dirigeants. Si nous devons trouver une solution, nous la trouverons, mais je n’ai jamais parlé du marché. J’ai également vu des nouvelles sur mon avenir dans les journaux, mais je veux seulement penser à jouer. Je suis à 100% avec le Napoli et cela me dérange d’être associé à tel ou tel club tous les jours.”