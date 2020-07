La blague de Lekhal : “Nous on mettra le pied, ce sera peut-être eux qui l’enlèveront”

Ce n’est qu’un match amical entre Le Havre (Ligue 2) et le PSG un dimanche 12 juillet, mais pourtant on va beaucoup en entendre parler. En effet, pas loin de 5.000 personnes garniront les gradins du Stade Océane à 19 heures (beIN Sports 1). Et ce retour (limité) du public représentera une première dans le Big-5 européen depuis le début de la profonde crise sanitaire. D’ailleurs, on trouvera dans les tribunes Edouard Philippe, ancien Premier ministre et maire du Havre, mais aussi Roxana Maracineanu, qui a conservé son portefeuille des Sports malgré le remaniement ministériel.

Si les tribunes seront observées, le terrain également. Quatre mois après, on va revoir le PSG jouer en match. Il s’agira là du premier match de préparation (sur trois) avant de disputer les deux finales de coupes nationales contre Saint-Etienne (le vendredi 24 juillet) et Lyon (le vendredi 31 juillet) puis le Final 8 de la Ligue des champions. Autant dire que le PSG ne repartira satisfait du Havre que si tous les joueurs restent opérationnels. Le milieu de terrain du HAC de 26 ans Victor Lekhal ne le sait que trop bien. Il l’a dit en conférence de presse sous le ton de la blague : “Nous on mettra le pied, ce sera peut-être eux qui l’enlèveront ! Nous n’allons pas les laisser marquer, c’est certain. Cela ne les servirait pas et nous non plus. Nous serons également là pour nous préparer. On sait que ce sera un match compliqué mais on donnera le meilleur de nous-mêmes. Mbappé, Neymar, c’est un autre monde, un autre football. Sur une action, ils débloquent des matches. A mon poste, il y a Verratti, il est incroyable, il dicte le jeu. C’est un très grand joueur.“