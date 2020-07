La cheville de Mbappé réexaminée ce lundi (médias)

Le Paris Saint-Germain a remporté ce vendredi sa treizième Coupe de France de son histoire en s’imposant face à l’AS Saint-Etienne (1-0). Au terme d’un match musclé, les Rouge & Bleu ont eu la victoire amère avec les blessures de Thilo Kehrer mais surtout celle de Kylian Mbappé. Après un tacle très violent de Loïc Perrin – qui a valu un carton rouge au capitaine stéphanois après intervention de la VAR – le jeune attaquant souffre d’une entorse de la cheville droite avec lésion importante du compartiment latéral externe. Cet incident pourrait lui faire manquer le 1/4 de finale de la Ligue des Champions, face à l’Atalanta Bergame, qui se déroulera le 12 août prochain.

Inquiets, les supporters Rouge & Bleu vont avoir plus de précision sur la nature de la blessure du jeune bondynois. En effet selon RMC Sport et Le Parisien, Kylian Mbappé va passer ce lundi une nouvelle IRM, dans le cas où sa cheville aurait dégonflé. Ces nouveaux examens permettront au joueur d’en savoir plus sur l’état de son pied mais aussi sur sa durée d’indisponibilité. De quoi pouvoir se projeter sur les prochaines échéances européennes.